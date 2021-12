Met een vrolijke lach op zijn gezicht zwaait verdachte nummer 68 van de Coolsingelrellen naar de camera. Donderdagavond vergaat hem het lachen als hij de foto ziet, die de Rotterdamse politie samen met de beelden van nog acht relschoppers naar buiten brengt. Hij belt binnen anderhalf uur om zichzelf aan te geven.

De foto van deze verdachte, die naar de camera zwaaide van een live filmende demonstrant om 'de groeten te doen', is door de politie direct weggehaald. Ook bij de andere verdachten zijn er opvallende kenmerken. Eentje heeft een witte trainingsjack met het logo van Feyenoord. Een volgende loopt rond met een groene vlag om zijn nek. Een andere verdachte heeft een sjaal, of iets anders zwarts, over zijn mond getrokken. Maar zijn ogen zijn nog goed zichtbaar. Eentje lijkt op de foto's richting een agent te trappen.

Van een minderjarige is het gezicht vaag gemaakt. Het AD is, zoals vastgelegd in het stijlboek, terughoudend met het publiceren van verdachten. Daarom is gekozen voor het blurren van alle gezichten. De negen worden verdacht van vernieling, openlijk geweld of poging tot zware mishandeling.

De hulp van het publiek is hard nodig voor een doorbraak in het onderzoek naar de deelnemers aan de geweldsexplosie, waarbij politiewagens in brand werden gestoken en agenten zo in het nauw kwamen dat zij gericht schoten. Minstens vijf mensen werden geraakt door kogels.

10.000 uur beeldmateriaal

Na de 48 arrestaties op de avond zelf is er niemand meer opgepakt voor zijn of haar rol bij de rellen. De foto's zijn eerst op intranet van de politie gezet, maar een week lang werden de verdachten niet herkend. Gewoonlijk wordt twee weken gewacht voor de foto's openbaar worden, maar vanwege de heftigheid van de rellen en de maatschappelijke impact is dat nu eerder gedaan.

De komende tijd zullen er steeds nieuwe foto's in de publiciteit komen. Er is meer dan 10.000 uur beeldmateriaal. Toen de agenten -belaagd door de massa- hun voertuigen hadden verlaten, hielden alleen nog de vele camera's in het centrum toezicht op de ongeregeldheden. Ook stuurden vele getuigen hun video's in.

Dagelijks zijn gemiddeld vijftien rechercheurs bezig om op die beelden te speuren naar strafbare feiten en naar beelden waar iemand herkenbaar op staat. Bijvoorbeeld een verdachte met mondkapje op die eerder door een camera is vastgelegd zonder deze gezichtsbedekking.

Van de 48 arrestaties op de avond zelf zitten er nog vijf vast. Twee zijn al veroordeeld tijdens een supersnelrechtzitting tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en 29-jarige man uit Delft bekenden later op de gewelddadige avond stenen naar politiebusjes te hebben gegooid. Zij mogen ook een jaar lang niet in het Rotterdamse centrum komen.

Poging doodslag

Een 33-jarige verdachte uit Rotterdam zit nog minstens drie maanden vast. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag van een agent. Hij zou de agent met een staaf hebben aangevallen. Eene Schiedammer en 29-jarige Rotterdammer zitten nog vast omdat zij voorwerpen naar de politie zouden hebben gegooid.

Het overgrote deel van de 48 verdachten zou geen gehoor hebben gegeven aan het bevel om te vertrekken. De jongste verdachte is veertien jaar. Zij zullen later nog voor de rechter komen, maar hebben nu al een gebiedsverbod voor het centrum en delen van Rotterdam-Zuid tot en met 2 januari.