De politie heeft vijf mannen uit Rotterdam aangehouden voor de mishandeling van een bezoeker van de wedstrijd Feyenoord- FC Luzern van afgelopen augustus in De Kuip.

De bezoeker was in het Rotterdamse stadion om naar de wedstrijd te kijken. Een paar mannen pakten bier uit de tray dat hij in zijn handen had. Toen de bezoeker daar wat van zei, kreeg hij klappen. Ook werd hij meerdere keren getrapt.

De politie startte een onderzoek en keek onder andere naar camerabeelden. Op de beschikbare beelden was het geweld te zien, maar het lukte ook om de verdachten te identificeren. De verdachten zijn 17, 18, 28 en (tweemaal) 32 jaar en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter -commissaris.