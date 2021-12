De coronamaatregelen gooien opnieuw roet in het eten van de traditionele vieringen tijdens de feestdagen in Rotterdam. Zo zal de traditionele ontsteking van de lichtjes in de kerstboom op Stadhuisplein niet plaatsvinden en gaat ook het nieuwjaarsconcert in De Doelen niet door.

Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Ook het kerstdiner en de nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van het Stadhuis kunnen niet doorgaan. Volgens de burgemeester kon hij dit besluit niet langer uitstellen, omdat er veel voorbereidingen en eventuele verplichtingen zijn voor de vieringen. Voor de ontsteking van de lichtjes in de kerstboom en de nieuwjaarstoespraak van Aboutaleb wordt gekeken naar digitale alternatieven. Als het later toch mogelijk is om de bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld door versoepeling van de maatregelen, zal de burgemeester de gemeenteraad opnieuw informeren.