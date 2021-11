Gaat die nu wel of niet door? Duizenden hardlopers zitten in spanning of de Bruggenloop op 12 december doorgaat gezien de maatregelen. Dagelijks is er overleg tussen de gemeente Rotterdam en de organisatie, maar de beslissing is nog niet gevallen.

Het iconische moment, het moment waarop de kuiten pijn gaan doen, is natuurlijk de Van Brienenoordbrug. De beloning volgt als de lopers na de afdaling onderaan de voet van de brug komen. Publiek, muziek en daarna uitrollen naar de finish.

Directeur Remco Barbier van Golazo Nederland, de organisator van de Bruggenloop in Rotterdam, kan geen uitsluitsel geven of de kuitenbijter kan worden beklommen. "Ik ben niet optimistisch, ik ben niet pessimistisch. Ik wil ook geen valse hoop geven. Ik had het graag anders gezien, maar we verwachten op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven."

Mocht het evenement alsnog worden afgeblazen, dan blijft het startbewijs geldig voor de volgende editie van de Bruggenloop. Barbier: "We zijn druk in overleg om na te gaan wat de impact van de maatregelen is op het evenement. We zijn in het bijzonder in gesprek met de gemeente om te kijken onder welke voorwaarden het door kan gaan."

Barbier: "Een van de maatregelen is dat bij sportevenementen geen publiek mag zijn. Dat is een bij een evenement als de Bruggenloop heel lastig om aan te voldoen. Het parcours gaat dwars door de stad. We zullen er alles aan doen om te kijken of we het binnen de maatregelen op een verantwoorde manier kunnen organiseren. Maar er wegen meerdere belangen en die moeten worden afgewogen. Dat is de fase waar we nu in zitten. We zouden liever vandaag dan morgen willen communiceren wat het besluit is."