De gelaatsuitdrukking van de twintigjarige Rotterdammer S. van La P. bleef van begin tot eind onbewogen. Geen spoor van enige reactie, ook niet toen de officier van justitie vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk plus nog eens twee maanden jeugddetentie van een eerdere voorwaardelijke veroordeling tegen hem eiste.

De Rotterdammer vertrok geen spier. "Dat er dingen zijn gebeurd, is niet mijn probleem. Ik wil niet gaan zitten voor iets wat ik niet heb gedaan." Verder hield hij het bij 'ik weet het niet' of 'dat zeg ik niet'.

Hij moest zich maandag voor de rechtbank in Middelburg verantwoorden voor oplichting en witwassen. Het verdienmodel was simpel. Hij zocht contact via Instagram of belde mensen op onder de naam 'Donovan', hield ze voor dat ze snel veel geld konden verdienen door te investeren in tickets en hotelkamers en vouchers voor Greenwheels en of ze dan even geld wilden overmaken naar de rekening van 'Samenverdienenwe'.

Overigens waren investeerders dan direct hun geld kwijt. Van de acht feiten erkende de verdachte er twee. Van de overige zaken wist hij niets. Hij had alleen een telefoon van een vriend bewaard en af en toe zijn bankrekening 'aan hem uitgeleend'. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij ING-fraude, waarbij geld op een veilige kluisrekening moest worden gestort. Gedurende midden december 2020 tot en met half april van dit jaar werd op die manier 24.000 euro binnengehaald.

"Meneer probeert het op een niet bestaande vriend te gooien, maar daar komtie niet mee weg", zei de officier van justitie. "Ondanks mega bewijs zitie hier keihard te liegen."

De uitspraak is 13 december.