In Rotterdam is dinsdagavond laat een man tijdens een feestje in zijn hoofd gestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een andere man aangehouden.

De steekpartij vond plaats aan de Spangesekade in Delfshaven. Volgens de politie was tijdens het feestje ruzie ontstaan. Lokale media melden dat de ruzie mogelijk ontstond nadat iemand had geklaagd over geluidsoverlast.