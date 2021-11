Opnieuw worden coronapatiënten vanwege de druk op de zorg overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen. De eerste coronapatiënt vertrok dinsdagochtend met een speciale ambulance vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam naar een ziekenhuis in de Duitse stad Bochum. De patiënt lag hoogstwaarschijnlijk op de intensive care.

Later op de dag wordt er nog één andere coronapatiënt vanuit Rotterdam naar Duitsland gebracht. Deze persoon komt uit het Ikazia Ziekenhuis. De coronapatiënt wordt in de loop van de middag opgehaald door dezelfde speciale ambulance, die dan terugkeert uit Duitsland. De patiënt gaat naar een ziekenhuis in de plaats Herten. Woensdag gaat het verplaatsen verder.

Het is voor familie heel moeilijk als een patiënt naar Duitsland wordt verplaatst. Groningen of Terneuzen is ook ver van huis, maar nu voelt de afstand nog groter door de taalproblemen. Ook zijn de bezoekregels vaak anders. Bij een eerdere golf was er bijvoorbeeld geen bezoek welkom in sommige Duitse ziekenhuizen, waar in Nederland familie met beschermende kleding aan wel naast het bed van de patiënt kon zitten.

In totaal bieden Duitse ziekenhuizen plek voor twintig coronapatiënten uit Nederland. Het gaat om zowel bedden op intensive cares als op verpleegafdelingen. Alle patiënten komen terecht in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland.

Duitsland neemt patiënten over omdat de druk op de ziekenhuiszorg in Nederland momenteel erg hoog is door een flinke toestroom van coronapatiënten.