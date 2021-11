De Rembrandtstraat in het Rotterdamse Oude Noorden is zondagavond voor de tweede keer in kort tijd opgeschrikt door een schietpartij. De politie was snel ter plekke en de ambulance kwam omdat een persoon lichtgewond zou zijn.

Volgens ooggetuigen sloeg de politie kort na de schietpartij, die zich rond tienen afspeelde, twee mannen in de boeien. Het incident vertoont opvallende gelijkenissen met de schietpartij op 20 oktober van dit jaar. Toen werd in dezelfde straat op nagenoeg dezelfde plek ook een persoon onder vuur genomen. Het is vooralsnog onbekend of beide zaken met elkaar te maken hebben.