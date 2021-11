De politie zet vol in om de relschoppers die verantwoordelijk zijn voor de zware ongeregeldheden op en rond de Coolsingel in beeld te krijgen. Een team van twintig rechercheurs is gestart met een grootschalig onderzoek.

Op de avond van de rellen zijn 49 personen aangehouden, onder wie zes minderjarigen. Ze komen vooral uit Rotterdam en omgeving. De meesten zijn vrijgelaten met een gedragsaanwijzing. Die houdt in dat zij tot 2 januari niet in bepaalde delen van het centrum en Rotterdam-Zuid mogen komen. Van deze verdachten staan de eersten deze week al op een supersnelrechtzitting.

Acht van de aangehouden relschoppers zitten nog vast vanwege openlijke geweldpleging, vernieling of het belagen van hulpverleners. Zij worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek is volgens justitie intensief en tijdrovend. "Er moet uren aan beeldmateriaal van camera's worden geanalyseerd en er moeten veel getuigen worden gehoord. Ook kost het tijd al de verdachten te verhoren." Daarnaast komen er nog steeds beelden binnen van burgers die met hun mobieltjes opnames hebben gemaakt van de ongeregeldheden.

Medisch beroepsgeheim

Vier mensen raakten gewond toen zij werden getroffen door een kogel. De Rijksrecherche onderzoekt of die uit een politiewapen kwamen. Een aantal mensen ligt nog in het ziekenhuis. "Het precieze aantal en de aard van de verwondingen is moeilijk scherp te krijgen omdat de ziekenhuizen vanwege het medisch beroepsgeheim niet alle informatie kunnen verschaffen", aldus de politie.

De politie bekijkt verder of de aangehouden voetbalsupporters zondagmiddag bij De Kuip ook iets te maken hebben gehad met de Coolsingelrellen in Rotterdam. Net als vrijdagavond keerden zich ook nu weer mensen met geweld tegen de politie.

Supporters

Een paar honderd Feyenoordsupporters kwamen naar De Kuip om het elftal in het lege stadion te steunen voor de wedstrijd tegen Pec Zwolle. Daarbij werd niet alleen veel vuurwerk afgestoken, maar het werd ook naar de politie gegooid. Dat laatste gebeurde nadat de meeste supporters al waren vertrokken. "Het deel dat achter bleef, keerde zich meteen tegen de ME", zegt een politiewoordvoerder. "Het gaat om dezelfde soort rellen als vrijdag en opnieuw in Rotterdam. Het is logisch om dan een verband te leggen."

Hoofdcommissaris Fred Westerbeke van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam is helemaal klaar met het geweld tegen de politie en andere hulpverleners. Bij WNL Op Zondag zei Westerbeke dat de politie niet alleen 'als laatste redmiddel' schoot om zichzelf te ontzetten, maar ook om bedreigde brandweerlieden hun werk te kunnen laten doen. "Zij waren bezig met het redden van een appartementsgebouw dat in brand dreigde te raken. Daar zaten tientallen mensen binnen."