De bestuurder van een grasmaaier is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een busje op de Vondelingenweg in Rotterdam-Zuid.

Het slachtoffer had na de aanrijding bloed aan zijn hoofd en is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend wat de toestand van de man is. Hij is volgens de politie wel aanspreekbaar.

Het ongeluk vond rond 8.30 uur door onbekende oorzaak plaats. De Vondelingenweg langs de A15 richting Europoort, is bij Pernis afgesloten door het ongeval. De politie leidt het verkeer om.