Een zestigjarige Rotterdammer moet naar een psychiatrische kliniek, omdat hij burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft bedreigd én hem probeerde af te persen.

De Rotterdammer stuurde in januari een mail naar Aboutaleb, waarin hij schreef: "U geeft mij per direct een geldbedrag van 277.000 euro en dan praten wij nergens meer over, wanneer niet, gaat Rotterdam wat meemaken dat nog nooit gezien is door Marokkanen of de spugo's van deze wereld, dus inshallah 277.000 euro voor Petertje, anders kom ik het halen (...). Een politieke moord zou ik wel leuk vinden of de koning gijzelen/burgemeester."

De man, die ook een medewerkster van de reclassering bedreigde, bood tijdens een voorbereidende zitting al zijn excuses voor de mail aan: hij stond naar eigen zeggen onder hoogspanning, omdat hij uit zijn huis zou worden gezet. De Rotterdammer heeft last van een bipolaire stoornis en gebruikt volop cannabis.

De rechter, die de man verminderd toerekeningsvatbaar noemt, acht de kans op herhaling groot en stuurt hem daarom naar een psychiatrische kliniek. Hier moet de zestiger onder meer leren om regelmatig zijn medicatie in te nemen.