Op het Metroplein in Rotterdam is woensdagochtend een vrouw onder een vuilniswagen terechtgekomen. Het slachtoffer moest door mensen van de brandweer worden bevrijd en is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

"We kregen de melding van het ongeval vanochtend om 8.45 uur", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Het slachtoffer zat bekneld en is met spoedtransport naar het ziekenhuis vervoerd." De toedracht wordt onderzocht, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Over de identiteit van het slachtoffer is verder nog niets bekend. "Het gaat om een vrouw. Ze was bij bewustzijn, maar is wel zwaargewond."