De Inspectie SZW en de Rotterdamse Alliantie Hand in Hand hebben op verschillende bouwplaatsen in Rotterdam bouwvakkers aangetroffen die geen vergunning hadden om in Nederland te werken. De arbeiders zijn meegenomen door de politie. De opdrachtgevers riskeren een boete van achtduizend euro per persoon voor het laten werken van bouwvakkers zonder een zogenoemde tewerkstellingsvergunning.

De controle vond plaats rond Winkelboulevard Zuid in Rotterdam. Bij verschillende panden werden bouwvakkers aangetroffen die illegaal werkten. Zo waren er vier bouwvakkers uit Georgië en één uit Oezbekistan bezig met een verbouwing van een huisartsenpraktijk. Even verderop trof de Inspectie nog meer illegale arbeiders aan: drie van buiten de Europese Unie en drie uit Oekraïne. Allemaal werkten ze zonder tewerkstellingsvergunning aan verschillende bouwprojecten. In Nederland is een tewerkstellingsvergunning verplicht. Deze werkvergunning moet worden aangevraagd door een werkgever op het moment dat hij iemand in dienst wil nemen van buiten de Europees Economische Ruimte (ERR). Dat is in deze zaak niet gebeurd. De politie praat met de bouwvakkers. De Inspectie doet verder onderzoek naar de zaak. Ook kijken zij naar mogelijke onderbetaling, contant uitbetalen en de werktijden. Wat de volgende stappen zijn in dit proces, hangt af van de resultaten van het onderzoek, meldt de inspectie.