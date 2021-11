Een persoon heeft zaterdagnacht op een woning aan de Vergiliusstraat in Rotterdam-Lombardijen geschoten. Dat maakte de politie maandag bekend. De bewoners raakten niet gewond en merkten 's ochtends pas dat hun woning beschoten was.

Een van de bewoners ontdekte zaterdagochtend omstreeks 7.00 uur een kogelinslag in het keukenraam. Een medebewoner vertelde vervolgens dat er eerder in de nacht een harde knal te horen was geweest. De bewoners belden de politie, die buiten een huls en binnen een kogel aantrof. Meerdere buurtbewoners gaven aan dat zij 's nachts tussen 02.30 en 3.00 uur een knal gehoord hadden. Daarnaast had iemand een persoon in donkere kleding gezien die snel wegliep, verder de straat in.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Zij is ook op zoek naar camerabeelden, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera's, waarop iets te zien is dat te maken kan hebben met het schietincident.

Meerdere kogelgaten

In de nacht van zondag op maandag is ook een woning onder vuur genomen, ditmaal aan de Crooswijksestraat in Rotterdam-Crooswijk. Hoewel er meerdere kogelgaten in het raam zitten, raakte niemand gewond. Ook bij dit incident is het niet bekend wie geschoten heeft. Volgens een woordvoerder ziet de politie tot dusver geen verband tussen de twee schietpartijen.