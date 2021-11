De politie heeft zaterdag een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor de brand in Capelle aan den IJssel, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een vrouw om het leven kwam. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het stichten van de fatale brand in de flat.

Dat maakte de politie maandag bekend. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Daarbij spreekt de politie met betrokkenen en wordt er technisch onderzoek verricht. Ook wordt nog onderzocht of het dodelijke slachtoffer de bewoonster van de flat was.

Hectische nacht

De brand zorgde voor een hectische nacht aan het Reviusrondeel. In verband met de brand, die via het ventilatiekanaal ook het dak bereikte, en de bijbehorende rookontwikkeling werden 25 woningen in het gebouw ontruimd. De 74-jarige John van den Berg, overbuurman van de woning waar de brand uitbrak, waarschuwde tal van andere buren in de flat. "Wij wonen hier al sinds 1982. Ik ken iedereen", zei hij daarover.

De bewoners van die 25 huizen zijn inmiddels weer thuis, maar de dodelijke brand laat diepe sporen na. De schade is voor woningcorporatie Havensteder nog niet te overzien. In verschillende woningen wordt de schade al wel opgenomen.