In een portiekwoning aan de Frits Ruysstraat in Rotterdam-Kralingen heeft in de nacht van zondag op maandag een brand gewoed. De brandweer moest meerdere woningen ontruimen. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond omstreeks 4.15 uur in een woning op de tweede verdieping en was enige tijd uitslaand. Er kwam veel rook vrij. De brandweer moest een tweede tankautospuit inzetten om het vuur te blussen. Rond 5.00 uur had zij de brand onder controle.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De bewoners van de portiekwoning zijn ter plaatse opgevangen. Stichting Salvage helpt hen bij het afhandelen van de schade.