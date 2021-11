Bewoners rondom de Wilhelminakade in Rotterdam klagen steen en been over een alarm dat afgaat in de Maastoren. Bij milieudienst DCMR kwamen dit weekend ruim zestig klachten binnen over de herrie.

Tot en met zaterdagmiddag kwamen er in totaal 51 klachten binnen. Nadat het even stil was geweest hoorden bewoners zondagavond vanaf 18.10 wéér herrie. Sindsdien zijn 16 klachten binnengekomen. Om 19.00 uur was het weer stil, volgens DCMR. Bewoners klagen erover dat het luide geluid ze uit hun slaap houdt 's nachts, maar ook overdag was het alarm te horen. "Politie, kunt u iets doen aan het spookalarm in de Maastoren parkeergarage? Wij kunnen er niet door slapen", reageert een bewoner op Twitter. 'Geen prio' "Afgelopen nacht van 02.30 tot 03.15 uur en nu sinds half negen vanochtend (al weer vier uur) die sirene", klaagt iemand anders. Een van de bewoners snapt niet waarom de brandweer het alarm niet uit kan zetten, 'ze geven hier echt geen prio aan', schrijft hij. "Misschien kan Sinterklaas die Maastoren in zijn zak stoppen", grapt een ander. Het is onduidelijk wat er precies misgaat met het alarmsysteem. Toezichthouders zijn bezig met de beheerder om het op te lossen. Een oplossing blijkt ingewikkelder dan gedacht, volgens de milieudienst.