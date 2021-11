In de nacht van zondag op maandag is een woning aan de Crooswijkstraat in Rotterdam-Crooswijk onder vuur genomen. In een raam zaten meerdere kogelgaten. Er raakte niemand gewond.

De schietpartij gebeurde omstreeks 01.45 uur. Wie de woning op de eerste verdieping beschoten heeft en waarom diegene dit deed, is nog niet bekend. De weg is enige tijd afgesloten geweest tussen het Schuttersveld en de Linker Rottekade. De politie onderzoekt het schietincident en is op zoek naar getuigen die iets gehoord of gezien hebben.