Twee mannen hebben vrijdagavond met een gewiekste truc een woning aan de Rotterdamse 3e Carnissestraat overvallen. Eén van de overvallers was verkleed als PostNL-bezorger en wist er zo samen met zijn compagnon voor te zorgen dat de bewoonster rond 23.00 uur de voordeur opendeed.

"Eigenlijk direct nadat de vrouw de deur opendeed, wist ze dat het foute boel was", zegt een politiewoordvoerster. "Ze voelde dat de deur verder opengeduwd werd door de man die verkleed was als PostNL-bezorger. Al snel kwam er een tweede man bij."

Er ontstond een worsteling in het huis van de vrouw, waarbij de bewoonster gewond raakte, aldus de woordvoerder. De overvallers wisten het horloge van het slachtoffer afhandig te maken en zetten het op een lopen. "Er is nog een ambulance ter plekke geweest, maar de vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis."



Agenten hebben in de omgeving van de Rotterdamse wijk Carnisse nog naar de overvallers gezocht, maar troffen niemand aan. De politie doet verder onderzoek naar de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat woningovervallers zich verkleden als postbezorgers om zo het vertrouwen van nietsvermoedende slachtoffers te winnen. Vorige maand werd Schiedam nog opgeschrikt door een brute overval van twee neppe postbezorgers. Eind vorig jaar overkwam stylist Fred van Leer eenzelfde soort overval.