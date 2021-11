De politie twijfelt aan het nut en de effectiviteit van het verkeersexperiment bij de Maastunnel in Rotterdam. De afgesloten rijbanen op de toevoerwegen naar de oeververbinding leiden volgens de politie tot onveilige verkeerssituaties en een slechtere bereikbaarheid.

De Maastunnelcorridor is een van de vieste autoroutes in de stad. Om de lucht schoner te krijgen, sloot de gemeente vorig jaar bij wijze van proef één rijstrook af tussen het Zuidplein en het Bentinckplein. Daar kwam dit jaar een rijbaan in de andere rijrichting bij. De meningen erover zijn verdeeld: de ene bewoner zegt eindelijk weer adem te kunnen halen, de andere moppert over opstoppingen en sluipverkeer.

De politie schaart zich aan de zijde van de klagers en maakte bezwaar, zo blijkt uit de verlenging van het verkeersbesluit in het Gemeenteblad van Rotterdam. 'De bruikbaarheid van de weg wordt sterk verminderd en de vrijheid van het verkeer wordt beknot', staat daarin te lezen.

Bovendien komt het experiment volgens de politie de verkeersveiligheid niet ten goede, omdat 'automobilisten doorgangen blokkeren en vreemde en niet-gewenste manoeuvres maken'. Voldoende tijd en mankracht voor handhaving zegt de politie bovendien niet te hebben. Verder wordt aandacht gevraagd voor een veilige doorgang van hulpdiensten.

Sluipverkeer

Hoewel de eindbespreking van het project nog moet plaatsvinden, schuift de gemeente de bezwaren van de politie al terzijde. Een ongevallenanalyse laat volgens het stadsbestuur niet meer ongelukken zien. Verder toont een eerste evaluatie dat de lucht schoner werd, er minder auto's richting tunnel rijden en dat het meevalt met sluipverkeer.

Mocht de eindbespreking leiden tot de definitieve afsluiting van één rijbaan, dan gaat de gemeente camera's ophangen zodat verkeersovertreders automatisch op de bon gaan.