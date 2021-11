De politie heeft vrijdag een flinke hoeveelheid drugs gevonden op een wel heel bijzondere plek. Bij de aanhouding van twee Rotterdammers (19 en twintig jaar) in Terneuzen bleek dat een van de twee een partij drugs in zijn onderbroek had verstopt. Beide jongemannen zijn aangehouden op verdenking van drugshandel.

De zaak kwam aan het rollen toen de politie de auto controleerde waar de twee mannen in reden. Toen bleek dat een van de twee al bij de politie bekend was voor eerdere drugsvergrijpen. Toen agenten hen vroegen of ze drugs bij zich hadden, overhandigden ze de politieman een beetje hasj en een joint. In de auto werd niets meer aangetroffen. Maar een van de mannen bleek wel een flinke hoeveelheid harddrugs in zijn onderbroek te vervoeren. In totaal kwam daar bijna zeventien gram cocaïne en ruim tien gram heroïne uit tevoorschijn. De twee Rotterdammers zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze gehoord door rechercheurs. De drugs zijn in beslag genomen.