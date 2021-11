Honderden gedupeerden van de toeslagenaffaire en medestanders liepen deze donderdagochtend mee in een mars naar het belastingkantoor op Rotterdam-Zuid. Ze eisten een snellere compensatie voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. De problemen zijn volgens de deelnemers van de Mars Met De Moeders - ondanks alle beloftes - nog lang niet opgelost.

Ruim 5.600 Rotterdammers werden ten onrechte beschuldigd als fraudeurs. Veelal moeders zijn gedupeerd, omdat zij de aanvragen indienden voor de kinderopvangtoeslag van hun kind. Sommige gedupeerden hebben 30.000 euro gekregen voor de ellende die ze hebben moeten doorstaan. De individuele schade is nog altijd niet vergoed. De moeders willen een snelle afhandeling van de compensaties om 'het hoofdstuk af te kunnen sluiten'.

De mars begint bij het Stadhuis. Met verschillende spandoeken en borden loopt de stoet al scanderend richting het belastingkantoor in Rotterdam. Er wordt meerdere malen gescandeerd: 'Wat willen wij? Gerechtigheid!' Op de borden staat onder meer 'Ik ben meer dan mijn achternaam' en 'Einde toeslagenschandaal nu'.

De route en de datum van de mars zijn niet toevallig gekozen. Precies twee jaar geleden liepen enkele Rotterdamse moeders samen met Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) dezelfde tocht om hun zaak tegen het licht te houden bij het Rotterdamse belastingkantoor. Het bleek een van de kantelpunten die de affaire aan het licht bracht.

Ook bij deze tocht is Leijten aanwezig. Andere aanwezige politici zijn onder meer Pieter Omtzigt (onafhankelijk) en Farid Azarkan (DENK).

Gedupeerde moeders doen hun verhaal

Ze staan onder meer Mandy Richter, gedupeerde in de toeslagenaffaire, bij. Zij doet samen met haar vier kinderen mee aan de tocht. "De Belastingdienst eiste 37.000 euro van ons. Ik moest maandelijks 400 euro aflossen. Jarenlang. Je snapt hoe moeilijk dat is geweest, voor mij en voor mijn gezin."



Ook Ninny Duarte loopt mee. Ze eist gerechtigheid voor al het leed dat haar is aangedaan. "De Belastingdienst wilde ruim 70.000 euro terugvorderen. Toen ik de rekening thuis ontving dacht ik: What the fuck is dit? Maar ik moest betalen, ik had toen geen keus. We hebben jarenlang in die shit gezeten."



Sem Ceylan moest 40.000 euro terugbetalen. "Ik heb niet de moeder kunnen zijn die ik had willen zijn. Het is een marteling om ons verhaal telkens te moeten herhalen. Staatssecretaris Van Huffelen moet werk gaan verrichten om ons uit ons lijden halen."

Speeches voor belastingkantoor

Iets na 10.00 uur is de menigte aangekomen bij het belastingkantoor op de Laan van Zuid. Daar houden verschillende sprekers een speech. Een van de sprekers is Christina Fortes, een van de duizenden gedupeerde Rotterdamse moeders. Ze richt zich naar het belastingkantoor. "Jullie hebben een parcours voor ons opgezet met gevaarlijke en moeilijke obstakels. We hebben deze bewandeld met leed en geestelijke kwelling. Maar we staan er nog steeds."

Ook andere gedupeerde moeders houden een speech, evenals Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (DENK). Later neemt staatssecretaris Alexandra Van Huffelen, die over de toeslagenaffaire gaat, het eisenpakket van de moeders aan. Daarin wordt geëist dat de gedupeerden binnen een dag gecompenseerd worden.