De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de handen vol gehad aan zes Albanezen die langs de A15 in de Europoort liepen. De groep was mogelijk op zoek naar een manier om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

De eerste meldingen over de mannen kwamen rond 23.20 uur bij de politie binnen. Automobilisten spraken over een groep van enkele tot twintig mannen met rugzakken, die op of langs de snelweg liepen. Na wat zoekwerk, waarbij ook een drone werd ingezet, vond de politie zes Albanezen in de buurt van een tankstation langs de A15. "We hebben het gevoel dat ze de overtocht wilden maken naar Engeland", zegt een politiewoordvoerder. Dat ziet de politie namelijk wel vaker, bijvoorbeeld op plekken waar treinen of containers richting het Verenigd Koninkrijk vertrekken. De groep maakte gebruik van het zogenoemde circulatierecht. De vreemdelingen waren in Nederland binnen de vrije termijn van negentig dagen dat iemand als toerist in de Europese Unie mag zijn, meldt de politie. "Dat konden ze ook aantonen met papieren en legitimatie." Omdat de mannen niks strafbaars deden en liepen op openbaar terrein, zijn ze niet opgepakt. Wel heeft de politie ze naar Rotterdam Centraal Station gebracht.