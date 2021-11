De kans is groot dat de Rotterdamse SP geen toestemming krijgt om mee te doen aan de verkiezingen in maart. De afdeling zal in dat geval onder een andere naam meedoen aan de verkiezingen.

Zondag besloot de Rotterdamse afdeling om drie leden die onlangs door het landelijk bestuur zijn geroyeerd, toch op de kieslijst voor de verkiezingen te laten staan. Het landelijk bestuur is niet te spreken over dat besluit, blijkt uit de reactie van partijvoorzitter Jannie Visscher. "Als je voor de SP kandidaat wilt zijn, bijvoorbeeld voor de gemeenteraad, dan moet je natuurlijk ook lid zijn van de SP", aldus Visscher. "Dat geldt ook voor de afdeling Rotterdam. Uiteindelijk moet elke SP-afdeling die mee wil doen aan de verkiezingen, voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld om toestemming te krijgen mee te doen."

De Rotterdamse lijsttrekker Arno van der Veen (25) zegt dat als die toestemming er niet komt, de afdeling onder een andere naam deel wil nemen aan de verkiezingen. "We willen dolgraag de campagne in en strijden voor een beter woonbeleid in Rotterdam. En als dat niet onder de naam van de SP kan, dan maar op een andere manier."

Van der Veen hoopt dat het landelijk bestuur tot inkeer komt. "Ik zou het heel onverstandig vinden als we geen toestemming krijgen. Ze zouden de Rotterdammers duperen met dat besluit. Juist hier is zoveel te doen voor de SP. Er is een enorm draagvlak voor onze strijd tegen de Woonvisie. En onze afdeling staat te trappelen. Het zou over de inhoud moeten gaan, maar we praten nu alleen maar over deze kwestie."

De SP royeerde onlangs 33 leden, onder wie drie Rotterdammers, omdat ze ook actief zijn voor jongerenorganisatie ROOD of voor het Marxistisch Forum. Volgens de SP zijn dat ook partijen en mag iemand niet lid zijn van de SP en nog een politieke partij.