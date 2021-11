In een verdeelstation op het industrieterrein aan de Bunschotenweg in Rotterdam is maandagochtend rond 7.30 uur een brand uitgebroken. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een transformator.

Omdat het een elektriciteitsbrand was, kon het niet direct worden geblust en duurde het ruim een uur voordat het vuur uit was.



De brandweer heeft uiteindelijk speciaal schuim gebruikt om het vuur onder controle te krijgen. De brand veroorzaakte grote rookwolken die in de wijde omgeving waren te zien. Het energiebedrijf Stedin is ter plekke gekomen en heeft alles veilig gesteld. Er is een onderzoek gaande om vast te stellen wat er precies is gebeurd.