Milieudienst DCMR heeft 403 klachten ontvangen over geluidsoverlast van het Boothstock Festival in het Kralingse Bos. Het festival duurde tot zaterdagavond 23.00 uur. Er zijn toezichthouders van de DCMR aanwezig om het geluid te controleren.

Het geluid zou al urenlang tot in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk te horen zijn, zo wordt op Twitter gemeld. Veel mensen klagen over het harde geluid. 'Dit is echt niet meer normaal. Dit soort feesten horen thuis op de Tweede Maasvlakte' en 'Wat een teringherrie vanuit Boothstock.'

Volgens DCMR stond de teller om 23 uur op 403 meldingen. Mensen klaagden vooral over de bastonen.

Vorige week ontving de DCMR nog 98 klachten over Het Vrije Volk Festival in het Rotterdamse Vroesenpark.