Bij een steekpartij in dak- en thuislozenopvang Havenzicht in Rotterdam-Kralingen is vrijdagavond een man gewond geraakt. Kort daarop wist de politie in de omgeving een verdachte aan te houden.

Zo'n tien politiewagens rukten rond 19.45 uur uit richting de opvanglocatie aan de Willem Ruyslaan. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Volgens een getuige werd kort daarop iemand in een politiebusje afgevoerd.

Het is onbekend wat de toestand van het slachtoffer is. De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel in staat om 'te bewegen en dingen te doen', meldt de politie. "Dat zegt iets over de ernst van de steekpartij", zegt een politiewoordvoerder.

Verklaringen

Het is niet duidelijk wat er voorafging aan de steekpartij. "Zowel het slachtoffer als de verdachte hadden na het incident niet veel te vertellen. Meer moet uit hun verklaringen blijken."

In het pand van Havenzicht worden daklozen, verslaafden en psychiatrisch patiënten ouder dan 23 jaar opvangen, onder meer voor tijdens de nacht. Het is onduidelijk of het incident plaatsvond tussen bewoners van de opvanglocatie.