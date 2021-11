De kade bij het Joods Monument in Rotterdam-Zuid wordt een groene oase. Daarmee wil de gemeente Rotterdam van deze stemmige herdenkingsplaats nog meer een rustplek maken. Behalve meer beplanting komt er ook kunst op deze historische locatie. Volgend jaar juli moet de klus zijn geklaard.

De Eva Cohen-Hartogkade op de Kop van Zuid is een bijzondere plek in Rotterdam. Er staat een overgebleven stuk muur van Loods 24. Joodse Rotterdammers werden hier tijdens de Tweede Wereldoorlog verzameld en gedeporteerd naar werk- en vernietigingskampen. De muur is in 1992 herdenkingsmonument geworden. In 2013 is er een monument bijgekomen voor Joodse kinderen. Op het plein staan ook twee bijzondere bomen. Die zijn even oud als de muur. Het plein wordt jaarlijks op 30 juli gebruikt voor een herdenking.

Het nu nog uitermate stenige plein moet aantrekkelijker worden met meer groen, meldt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Er komen grote groene oppervlaktes met lege plekken daartussen. Deze plekken staan symbool voor de lege plekken die zijn ontstaan in de Rotterdamse samenleving door de dood van veel Joodse stadgenoten in de Tweede Wereldoorlog."



Daarnaast zullen siergrassen 'een zachte uitstraling en beweging laten zien'. Verder komen er in dit gebied verschillende hoogtes, routes door het groen en verborgen en open ruimtes die de nieuw ingerichte kade straks een spannend karakter moeten geven. "Ook kinderen kunnen hier dan ronddwalen, speuren en ontdekken."

Dit bijzondere stukje kade krijgt ook een 'vertaling' van een tijdelijk kunstwerk van Daan Roosegaarde. Zijn kunstwerk Levenslicht herdacht in 2020 de 104.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers met 104.000 lichtgevende stenen. Stichting Loods 24 heeft kunstenares Martine Herman gevraagd om de stenen uit Levenslicht hier een definitieve plek te geven.



Wethouder Karremans (VVD, buitenruimte): "De Eva Cohen-Hartogkade is een belangrijke plek die deze groene metamorfose verdient. Dit stukje aan de kade wordt een mooie plek waar je kunt herdenken, ontdekken én ontspannen. Door de toevoeging van het groen wordt het veel levendiger, wat past bij de wens van de gemeente om de herdenking levendig te houden."