De Hartstichting laat de komende tijd op 55 plaatsen in Rotterdam aed's ophangen. Met deze draagbare apparaten kunnen mensen met een hartstilstand gered worden. De impuls zorgt voor betere 'hartveiligheid' in Rotterdam.

De aed's zijn nodig, omdat de huidige beheerder van de apparaten in Rotterdam, CityAED, op veel plekken in de stad de levensreddende apparaten heeft weggehaald. "Een zorgwekkende situatie", aldus de Hartstichting, die al even aan een oplossing werkte.

Dit gebeurde onder meer in de wijk Zevenkamp waar tot woede van bewoners de aed bij ouderencomplex De Sevencamp werd weggehaald. "Ze spelen zo met onze levens", sprak Monique Hauck (79). Zij heeft zich jaren ingezet voor de komst van een aed bij haar woning.

De Hartstichting heeft samen met HartslagNu, het reanimatie-oproepsysteem, uitgezocht op welke plekken in Rotterdam snel nieuwe aed's moeten komen. "We kijken daarbij naar de optimale locaties, waardoor een goede spreiding over de stad ontstaat", zegt Marianne Spoelstra, programmamanager aed's bij de Hartstichting. Zevenkamp zit daar ook bij, heeft een woordvoerder bevestigd.

Spoelstra verwacht dat met de 55 nieuwe apparaten - 51 exemplaren die de weggehaalde aed's vervangen en vier op nieuwe plekken - het Rotterdamse aed-netwerk weer op orde komt.