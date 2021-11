De 19-jarige Yven A. heeft vier maanden celstraf gekregen voor een reeks telefoonroven in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel.

A. spoorde zijn slachtoffers eind 2020 en begin dit jaar op via Marktplaats. Hij benaderde mensen die op deze online verkoopsite hun mobiele telefoon aanboden, kwam bij ze aan de deur, griste de mobieltjes uit hun handen en ging er zonder te betalen vandoor. Hij had geen rekening gehouden met de moderne bellen die mensen voor de deur filmen: A. werd met behulp van de beelden van zo'n slimme bel door de politie opgespoord.

A. is nu door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld. Van de vier maanden celstraf die A. heeft gekregen, heeft hij er al ruim drie op zitten omdat hij die periode in voorarrest zat. De vierde maand is een voorwaardelijke straf. Die moet hij van de rechter alleen uitzitten wanneer hij opnieuw in de fout gaat. Een van de slachtoffers moet hij een schadevergoeding van 300 euro betalen.

De manier waarop A. tegen de lamp is gelopen, vormt voor de PvdA in Rotterdam aanleiding om te pleiten voor het stimuleren van de aanschaf van slimme deurbellen. In Spijkenisse loopt al een proef met deze bellen.