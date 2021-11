Een man heeft maandagochtend gedreigd zijn woning op te blazen in Rotterdam. Hij had het gasfornuis van zijn woning aan de Karbouwstraat opengedraaid. Ook weigerde hij de deur open te doen waardoor de hulpdiensten zich genoodzaakt zagen om de ramen in te slaan en de deur te forceren.

De politie kreeg rond 04.20 uur de eerste meldingen binnen. Ook de brandweer werd opgeroepen vanwege explosiegevaar. Het Quick Respons Team (QRT) van de brandweer heeft de ramen ingeslagen om het gas te verdrijven. Nadat de deur was geforceerd vielen agenten de woning binnen. "Hij is aangehouden en krijgt hulp die hij nodig heeft'', zei een politiewoordvoerder.