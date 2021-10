Zo'n tweehonderd kinderen en hun ouders die zaterdagochtend voor zwemles naar zwembad de Wilgenring in Rotterdam-Schiebroek kwamen, zijn het bad uitgestuurd. In het gebouw aan de Melanchtonweg was een brandlucht te ruiken.

De geur kwam uit het ventilatiesysteem, zegt een woordvoerder van de brandweer. Dat is uitgezet. Er wordt onderzocht wat er precies aan de hand is. Het zwembad werd rond 11.30 uur uit voorzorg ontruimd. De zwemmers hebben zich nog wel kunnen aankleden voordat ze zich naar buiten begaven. "Er was geen sprake van paniek", zegt de woordvoerder.