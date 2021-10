In de zaak rond de moord op Manuel Alvarez (29) worden meer verdachten vervolgd dan tot nu toe naar buiten is gebracht. Nog eens vier mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de zaak die afgelopen zomer Rotterdam-Zevenkamp in de ban hield. Het totale aantal verdachten komt daarmee op acht. Alvarez werd in augustus op beestachtige wijze om het leven gebracht in een woning aan de Zevenkampse Ring.

Van de acht verdachten zitten er drie nog in voorlopige hechtenis, de andere vijf zitten niet meer vast maar zijn nog wel verdachte in de zaak. Woensdag buigt de rechtbank zich voor het eerst over de moordzaak.

Op die dag staan 'slechts' twee verdachten voor het hekje, tijdens een zogenoemde pro-formazaak: de Zwijndrechtse hoofdverdachte B. (25) en één medeverdachte van twintig jaar oud, eveneens uit Zwijndrecht. De 25-jarige B. wordt formeel verdacht van moord, zo laat zijn advocaat weten.

B. bekende op 29 juli van dit jaar dat hij iemand om het leven had gebracht. Die bekentenis deed hij nadat hij was aangehouden bij een vechtpartij op de galerij van de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht. Daarop werd direct een groot politieonderzoek in gang gezet, dat uiteindelijk leidde tot een gruwelijke vondst: het lichaam van slachtoffer Alvarez (29) in stukken in verschillende koffers, in de achterbak van een auto die geparkeerd stond in Dordrecht. Het lichaam van Alvarez werd vijf dagen nadat hij in Rotterdam werd vermoord, gevonden.

De zaak maakte veel los in zowel Zwijndrecht, Dordrecht als Rotterdam. Ruim een week na de moord hielden familie en vrienden van het slachtoffer een stille tocht, die kon rekenen op grote belangstelling. Zo'n vijfhonderd mensen liepen kilometers door Zwijndrecht om Alvarez te herdenken.