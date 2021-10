De veelbesproken platanen naast station Rotterdam Centraal blijven voorlopig staan. De gemeente Rotterdam wilde de bomen graag snel laten kappen, maar de Raad van State heeft daar een stokje voor gestoken.

Drie weken geleden diende bij de Raad van State de zaak die de gemeente Rotterdam had aangespannen tegen een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank. De rechter besloot in april dit jaar echter dat de bomen niet zomaar mogen worden omgehakt, omdat ze monumentaal zijn. De gemeente was het daar niet mee eens en stapte naar de Raad van State. Rotterdam meende dat er sprake was van een spoedeisend belang en vroeg een zogeheten voorlopige voorziening aan, waarmee de bomen wel snel konden worden gekapt.

De zeven platanen moeten wijken voor de bouw van Tree House, een flinke woon- en kantoortoren. In april moet de grond volgens planning bouwrijp worden gemaakt. Daarom is er volgens de Raad van State geen spoedeisend belang om de bomen op zeer korte termijn om te mogen kappen. Wel loopt er nog altijd een bodemprocedure.

De Bomenridders en bewoners in de Provenierswijk reageren opgetogen. Bewoonster Miranda van den Broek: "De bomen blijven staan en daar zijn we blij mee." Pim Janse van de Bomenridders is het daar mee eens. "De komende periode kunnen we nog van de bomen genieten."