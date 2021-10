Tijdens het Rotterdamse Ondernemersontbijt is dinsdagochtend de top 50 van groeibedrijven uit de Rotterdamse regio bekendgemaakt. Deze bedrijven zijn daarmee ook direct genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs. Van initiatieven voor verse, seizoensgebonden boodschappen tot huisvestingswebsites. De genomineerde bedrijven zijn van alle markten thuis.

Groeibedrijven zijn ondernemingen die in korte tijd een grote groeispurt doormaken en aan het uitbouwen zijn. De top 50 van groeibedrijven uit de Rotterdamse regio wordt ieder jaar opgesteld door het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) in opdracht van de Rotterdamse Ondernemersprijs. Ook verschijnt er een landelijke ranglijst van 250 bedrijven.

"Opvallend is dat de lijst gekenmerkt wordt door veel verschillende typen bedrijven. Dit weerspiegelt de diversiteit en groeimogelijkheden van de ondernemers in de regio", zegt academisch directeur van het ECE Justin Jansen, die de ranglijst bekendmaakte.

Wie de Rotterdamse Ondernemersprijs op het kantoor kan neerzetten, wordt pas in maart 2022 duidelijk. Ook andere Rotterdamse ondernemers kunnen zichzelf of een ander bedrijf nog voor deze prijs aanmelden.

Eerdere winnaars zijn Coolblue, Schmidt Zeevis en Quooker.