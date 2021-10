Een inzittende van een auto is maandagavond met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de Pompenburg in Rotterdam. Twee auto’s botsten tegen elkaar aan. Eén van de voertuigen sloeg over de kop en kwam weer rechtop terecht.

De hulpdiensten kregen net na 22.30 uur melding van een ongeval in het centrum van Rotterdam. Waarschijnlijk is één van de voertuigen door rood gereden en knalde die daarna op de andere auto. De inzittenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén van hen moest mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten. De verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk.