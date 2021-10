Hulpdiensten zijn maandagmiddag massaal uitgerukt voor een mogelijke brand in een passagierstrein op de hogesnelheidslijn. Er was een melding binnengekomen van rook uit de locomotief ter hoogte van Maasdam.

Alle reizigers zijn ongedeerd gebleven, meldt een woordvoerder van de brandweer. Een zwangere vrouw wordt voor de zekerheid nagekeken in de ambulance. Het is onduidelijk wat daar de reden voor is. De passagiers zijn samengebracht in het achterste treinstel. Om hoeveel mensen het gaat, is onbekend.

Het gaat om een passagierstrein met aan de voorkant een diesellocomotief, waaruit de rook kwam. Verder telt de trein zeven treinstellen. Spoorwegbeheerder Prorail onderzoekt hoe de rook kon ontstaan.

Vanuit verschillende regio’s werden brandweermensen opgetrommeld om te assisteren na de melding. Ook rukte de ambulance uit.

Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn geen treinen. Dat duurt tot minstens 16.30 uur, meldt de NS.