De politie heeft de mishandeling van een 76-jarige vrouw uit Rotterdam in onderzoek. Het slachtoffer is maandagavond op de Hoflaan in Kralingen aangevallen en beroofd van haar sieraden. De politie spreekt van een 'laffe straatroof'.

"De 76-jarige vrouw loopt een rondje vanaf haar huis om in beweging te blijven", aldus de politie. "Even later wordt ze wakker in het ziekenhuis met letsel. Ze is slachtoffer geworden van een laffe straatroof." Het incident vond plaats tussen 20.45 en 21.10 uur, de politie spreekt over één of meerdere dader(s).