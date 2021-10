De Rotterdamse haven heeft in het derde kwartaal van dit jaar 118,5 miljoen ton goederen overslagen. Dat is 14,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte het Havenbedrijf Rotterdam dinsdagochtend bekend.

"Uit deze kwartaalcijfers spreekt dat de economie de reeds gevonden weg omhoog voorzet", zegt topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. Uit de cijfers blijkt dat er tot en met het derde kwartaal van dit jaar al 350,1 miljoen ton is overgeslagen in de haven. Een stijging van 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. "Vorig jaar zat de hele wereld in lockdown vanwege de coronapandemie. Nu draaien fabrieken, ondernemingen en logistiek weer op volle toeren om aan de toegenomen vraag te voldoen", zegt Castelein. "De mate waarin de groei doorzet, is echter mede afhankelijk van het tempo waarin nijpende schaarste in sommige schakels van de logistieke keten kan worden verminderd." Vergeleken met het eerste half jaar van 2020, toen de wereldhandel door het coronavirus een stevige tik kreeg, is de aan- en afvoer van met name minerale olieproducten, kolen, ijzererts en schroot flink gegroeid. Ook de overslag van containers is wederom gestegen.