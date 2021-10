Na de appelgroene deelscooter volgt in Rotterdam ook een e-bike van Go Sharing. Deze week zet het deelvervoerbedrijf er 240 neer in de Maasstad. Hierna volgen ook deelauto's van dezelfde opvallende kleur.

"In onze missie om eigendom van voertuigen te vervangen door deelmobiliteit is het ondersteunen van de reis van deur tot deur cruciaal", zegt algemeen directeur Raymon Pouwels van Go Sharing. "Met GO Sharing pak je binnen 3 minuten lopen een deelscooter of e-bike en reis je straks - als we de deelauto's aan het aanbod hebben toegevoegd - naar een Mobility Hub."

Dat eigen deelstation ontwikkelt Go Sharing samen met Q-Park. Daar staan straks deelauto's waarmee klanten ook naar een plek buiten de stad kunnen rijden. "Als je naar een andere stad reist, wil je hetzelfde gemak als een eigen voertuig." En omgekeerd kan vanaf de hub kan ook een deelscooter of e-bike worden genomen naar een eindbestemming in de stad. "Allemaal tegen een tarief dat eigendom van een voertuig duur maakt."

De e-bike van Go Sharing heeft een actieradius van 60 kilometer en kost 18 cent per minuut en 15 cent per minuut om in parkeerstand te plaatsen. De accu's worden vervangen door medewerkers die rondrijden in elektrische busjes die vol zitten met opgeladen exemplaren.