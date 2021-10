Tijdens de landelijke wapeninleveractie 'Drop je knife' zijn (steek)wapens in alle soorten en maten naar de politiebureaus in de regio Rotterdam gebracht. Van 11 tot en met 17 oktober konden jongeren de steekwapens anoniem en straffeloos inleveren.

Alleen al bij het hoofdbureau in Rotterdam-Centrum bestond de buit uit 32 wapens. Dat waren voornamelijk steekwapens, maar er zaten ook (nep)vuurwapens bij. "Het is goed dat ook echte en nepvuurwapens van de straat gehaald zijn", aldus een politiewoordvoerder. "Bij echte vuurwapens kijken we altijd of het betrokken is geweest bij een schietincident." Dat doen de agenten bijvoorbeeld door te kijken of gevonden hulzen uit de ingeleverde vuurwapens kunnen komen.

Hakmessen

Ook bij andere politiebureaus zijn meerdere wapens ingeleverd. De politie in Vlaardingen had een buit van ruim dertig wapens, in Ridderkerk zijn bijna veertig wapens ingeleverd. Daarbij zaten zwaarden en messen, maar ook meerdere hakmessen en vuurwapens. De wapens zullen vernietigd worden, meldt de politie.



Zo'n tweehonderd gemeenten in Nederland deden mee aan de inleverweek onder de slagzin 'drop je knife en doe wat met je life'. Voor Rotterdam was het niet de eerste keer. Ook in 2019 probeerde de politie op deze manier zoveel mogelijk wapens van de straat te krijgen. Aan het einde van die week werden in Rotterdam en omgeving toen 262 wapens ingeleverd.