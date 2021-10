Het blijft nog even krioelen op de Schiedamsedijk in het centrum van Rotterdam, maar nog even en we kunnen weer lekker in één ruk de Erasmusbrug op. De meest irritante knik van de stad is gelukkig wel weg. Ook handig voor al die tienduizenden lopers die zondag aan de start staan van de marathon op de Schiedamsedijk.

Meer dan anderhalf jaar wordt er in opdracht van de RET gewerkt aan nieuwe metro-ingangen voor station Leuvehaven. Eentje aan de kant waar de GGD zit, en eentje aan de overkant, bij het paviljoen en hotel Inntel. De ruwbouw aan de kant van de GGD is af. "Deze wordt nu afgewerkt en voor het einde van het jaar in gebruik genomen", aldus een woordvoerder van de RET.

Weg vol obstakels

Met nog meer dan een week te gaan, wordt het onkruid op de Schiedamsedijk weggehaald en de boel netjes aangeharkt. Deze weg loopt vanaf de Coolsingel zo naar de Erasmusbrug, op het oog ideaal om snel met de auto van noord naar zuid te gaan en andersom. Dat was het tot juni 2020 zo, toen begonnen de werkzaamheden. Sindsdien is er maar één rijbaan, richting Zuid, de Erasmusbrug op. Een weg vol obstakels, met auto's, fietsers en wandelaars.

Afgelopen week is al één ding veranderd: de knik voor de deur van hotel Inntel is weg. Daar moesten auto's opschuiven naar de andere rijbaan, de tram in de gaten houden en oppassen dat ze fietsers en voetganger niet van de sokken rijden. Bovendien, tot aan dit hotel mochten ook nog de auto's vanaf de tegengestelde richting rijden om daar te kunnen keren. Om het nog overzichtelijker voor de verkeersgebruikers te maken. Fietsers klagen al langer over de onoverzichtelijke situatie daar, maar het is iets overzichtelijker geworden.

Het werk gaat nog even door, maar de Schiedamsedijk kan wél worden gebruikt voor de start van de marathon. Het werk wordt letterlijk even aan de kant geschoven. Op zondag 24 oktober loopt om 10 uur 's ochtends de eerste golf van lopers weg. "Tijdens de marathon staat alleen nog een hek om de nieuwe uitgang, omdat deze nog afgewerkt moet worden." De nieuwe uitgang moet nog betegeld worden. Voor het einde van het jaar kan de uitgang aan de westzijde in gebruik worden genomen.

Bouwkuip

De marathon geldt evenwel als een keerpunt in de werkzaamheden. Niet alleen moet de boel er netjes bijliggen, vanaf maandag 25 oktober, kan er weer helemaal twee kanten op worden gereden met de auto. "Na afloop van de marathon worden de rijbanen in de loop van de avond in beide richtingen weer vrijgegeven."

Is het werk dan af? Nee, nog lang niet. Is de metro-ingang voor de deur van de GGD over twee maanden af, het werk aan de andere kant is echt in volle gang. Damwanden zijn bijvoorbeeld daar geslagen. "Op dit moment wordt de grond daarbinnen ontgraven, zodat er een bouwkuip ontstaat. Die is nodig, om een ondergrondse uitgang te kunnen maken." Aan de oostzijde blijft tot de zomer een bouwplaats staan. Fietsers moeten tot die tijd gebruikmaken van het tijdelijke fietspad.

De nieuwe uitgangen acht de RET noodzakelijk omdat de verwachting is dat in de toekomst meer mensen gebruik gaan maken van de metro. "Om op de toekomst voorbereid te zijn is er op meerdere metrostations in de stad meer vluchtcapaciteit nodig, zodat reizigers bij een eventuele calamiteit sneller het station kunnen verlaten." Straks, als het werk er écht opzit komende zomer, kunnen reizigers dus kiezen of zij link of rechts het station uitlopen.