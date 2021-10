De douane heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een partij drugs onderschept. In een container in de Rotterdamse haven zat 520 kilo cocaïne - straatwaarde ruim 39 miljoen euro - verstopt tussen bagasse, een restproduct van suikerriet. In totaal is alleen deze week al 1817 kilo cocaïne gevonden in de haven.

De coke werd aangetroffen in een container uit Brazilië en de inhoud was bestemd voor een bedrijf in Manchester. De vangst werd gedaan tijdens een controle, de drugs zijn vernietigd.

De nieuwste vangst betekent dat alleen deze week al 1817 kilo cocaïne is onderschept in de haven. Eerder ging het om partijen van 712 kilo, 470 kilo en 115 kilo. Bovendien werden donderdag twaalf verdachten aangehouden die mogelijk naar drugs zochten in een container in de haven.

Het HARC-team, waarin de douane samenwerkt met FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, onderzoekt de zaak.