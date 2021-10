De Nederlandse hotelketen Fletcher opent dit jaar twee hotels bij Rotterdam The Hague Airport. De hotelketen neemt per 1 november het voormalige Wings Hotel over en krijgt er bovendien een nieuw hotel - dat nog in aanbouw is - bij. Beide hotels liggen naast de luchthaven en tussen de A20 en A13.

Het worden de eerste locaties van Fletcher Hotels in Rotterdam. Ook nieuw: de hotelketen vestigt zich voor het eerst bij een luchthaven.

Het al bestaande Wings Hotel wordt per 1 november omgedoopt tot Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam. Dit hotel beschikt over 148 kamers, waarvan 10 luxe appartementen. Het tweede hotel bij de luchthaven krijgt de naam Fletcher Hotel Rotterdam-Airport en is nog in aanbouw. Volgens de hotelketen wordt de locatie dit jaar nog geopend. Het nieuwe hotel beschikt over 116 kamers en over vergaderzalen.

Beide hotels hebben gezamenlijk 479 parkeerplaatsen beschikbaar op het vliegveld. Volgens de hotelketen zijn de hotels bedoeld voor zowel zakelijke als leisure gasten. "Als Rotterdammer ben ik supertrots op het feit dat we nu ook de Rotterdamse markt kunnen gaan bedienen. De lang gekoesterde wens om in Rotterdam vertegenwoordigd te zijn, gaat hiermee in vervulling", zegt Rob Hermans, CEO bij Fletcher Hotels.

Met de twee nieuwe hotels erbij heeft Fletcher Hotels 108 locaties door heel Nederland.