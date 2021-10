De douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een grote partij coke onderschept. Het gaat in totaal om 712 kilo aan cocaïne met een straatwaarde van ruim 53 miljoen euro.

De drugs was verdeeld over 27 sporttassen verstopt in een container afkomstig uit Guatemala, meldt het Openbaar Ministerie. De container was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet. Het gaat om dezelfde container waar woensdag nog 420 kilo cocaïne uit werd onderschept. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De afgelopen maanden worden vaker van dit soort grote drugsvangsten gedaan door de douane. In september deden de opsporingsdiensten nog de grootste cocaïnevangst van de laatste jaren. Het ging toen om 4022 kilo, een partij met een straatwaarde van 301 miljoen euro. Begin oktober werd een partij van 1040 kilo (straatwaarde: 78 miljoen euro) onderschept.