Met Coolblue, Quooker en Schmidt Zeevis heeft de Rotterdamse Ondernemersprijs illustere winnaars. Wie volgend jaar maart de prijs van de 37ste editie pakt, is natuurlijk nog ongewis maar het nomineren begint al op woensdag 13 oktober.

Anders dan voorgaande edities is dat ondernemers zichzelf niet meer kunnen aanmelden. Dat wordt gedaan door eerdere winnaars maar ook Rotterdammers mogen hun favoriete onderneming in de stad doorgeven. Volgens de organisatie komen zo ook bedrijven in beeld die zichzelf anders niet zouden melden vanwege tijdgebrek of grote bescheidenheid.

Nieuw is verder de samenwerking met de Erasmus Centre for Entrepreneurship. Die stellen in opdracht van de Rotterdamse Ondernemersprijs ieder jaar een lijst op van de vijftig belangrijkste groeibedrijven in de metropool Rotterdam. Deze ondernemingen hebben ook meteen een nominatie te pakken.

De prijs is ooit opgezet door de Kamer van Koophandel Rotterdam en de gemeente Rotterdam ter stimulatie van het ondernemerschap in de stad. Vorig jaar is de prijs niet uitgereikt in verband met de stevige coronabeperkingen. "Voor veel ondernemers was het een extreem uitdagend jaar en juist daarom is het belangrijk dat de prijs weer wordt uitgereikt", aldus voorzitter Ellen van Dam van de Rotterdamse Ondernemersprijs