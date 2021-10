De twee mannen die zaterdagavond werden aangehouden voor de schietpartij op de Frederikdwarsstraat in Rotterdam-Crooswijk, zijn dezelfde avond alweer vrijgelaten. Dat laat de politie maandag weten. De mannen zijn geen verdachte meer in de zaak.

De mannen werden vlak na de schietpartij, die zaterdag omstreeks 17.30 uur plaatsvond, in de directe omgeving aangehouden. Dat gebeurde nadat getuigen meldden dat een aantal jongeren na het lossen van meerdere schoten in diverse richtingen was gevlucht op scooters. Bij de schietpartij raakte voor zover bekend niemand gewond.

Aan het schietincident ging mogelijk een ruzie op de Crooswijksestraat vooraf. De politie doet onderzoek naar de toedracht en betrokkenen van deze ruzie.