Automobilisten die aankomende week door de Maastunnel willen rijden, moeten rekening houden met een omleiding. De Maastunnel is maandag 11 tot woensdag 13 oktober twee nachten afgesloten in beide richtingen.

Autoverkeer kan omrijden via de Erasmusbrug of Willemsbrug. De fietstunnel en voetgangerstunnel blijven wel bereikbaar.

De afsluiting is nodig omdat de gemeente nieuwe belijning aanbrengt op een aantal wegen rondom de Maastunnel. De nieuwe belijning is een onderdeel van de verkeersaanpak Maastunnelcorridor. Hierbij werkt de gemeente aan verbetering van de luchtkwaliteit rond de Maastunnel.

De tunnel is tussen 22.00 uur en 6.00 uur afgesloten van Noord naar Zuid en vanaf 00.30 uur tot 6.00 uur is de tunnel in beide richtingen dicht.