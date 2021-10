Vanuit een stilstaand voertuig is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.15 uur op een ander stilstaand voertuig geschoten in de Zeeuwsestraat in Rotterdam-Feijenoord. Hierbij raakte de bestuurder niet gewond. Wel werd er aan de buitenkant van de auto een kogelinslag aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

Eerder dacht de politie dat het ging om een rijdend voertuig waaruit schoten zouden zijn gelost op een ander rijdend voertuig. Na onderzoek bleek het toch te gaan om twee stilstaande voertuigen. De politie heeft het beschoten voertuig in beslag genomen voor onderzoek en is op zoek naar de dader of mogelijk meerdere daders. Waarom er is geschoten op de auto, is nog onduidelijk. De politie vraagt iedereen met informatie te bellen naar 0900-88 44, om beter vast te kunnen stellen wat er vannacht is gebeurd. De schietpartij is de zoveelste in een korte tijd. Afgelopen zomer vonden er meerdere schietpartijen plaats in de wijk, waarbij er bij een aantal dodelijke slachtoffers vielen. De golf van geweld zorgde voor angst bij de mensen uit de wijk. In augustus beloofde locoburgemeester Bert Wijbenga samen met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie "alles op alles" te zetten om het geweld in de wijk te stoppen. Er zijn sindsdien meer boa's en politieagenten aanwezig en op meer plekken zijn mobiele camera's gehangen.