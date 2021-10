Medewerkers van MultiVlaai aan het Poolsterplein in Rotterdam-Oosterflank schrokken zich zaterdagochtend een hoedje toen ze op hun werk aankwamen. In de ruit van de gebakwinkel zaten meerdere kogelinslagen. Niemand is nog aangehouden voor de beschieting.

De politie kwam eerder die nacht ter ore dat zou zijn geschoten in winkelcentrum Alexandrium, maar buurtonderzoek leverde niets op. De winkel is tot nader order gesloten. MultiVlaai is een landelijk opererende keten met meer dan het 80 vestigingen. De formule wordt gerund door zelfstandig ondernemers, zogeheten 'franchisers'.